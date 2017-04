Testüberschrift

Endlich, endlich endlich endlich geht der Cavaliere, der Italien genau so regierte, wie er sich der Öffentlichkeit präsentierte: Nur auf den äußeren Schein bedacht. Der Berlusconismus hat das Land in den Abgrund geführt, nun hat es die Chance, sich zu befreien. Der abscheuliche Personenkult um den alternden Macho, der machtbesessen und äußerst eitel agierte, gehört nun hoffentlich der Vergangenheit an. Doch die wirtschaftlichen Verflechtungen zu lösen, ist schwierig, dazu wird es noch Zeit benötigen...weiter