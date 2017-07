Datum von

Datum bis

Text

Kategorie Ausstellung

Ort 70er Jahre Bar Akku Café Ameis Buchecke Andreas-Passage Arneken Galerie Audimax AWD-Arena AWO Musikzentrum AWO Trialog Basta Bei Chéz Heinz Bischofsmühle Blues Garage Bowlingcenter Seven Hills Café Brazil Cafe Live Café Übersee Campus Music Club Capitol Center for World Music Cheetah Bar Citykirche St. Jakobi Cube Event Location Das Glashaus DAX Bierbörse Decius Buchhandlung deseo - cafe.bar.cuisine Dom Dom-Museum El Paso Engel 07 Familienzentrum „Maluki“ Faust Feinkost Lampe Festspielbühne Flugplatz Hildesheim Freiherr-vom-Stein-Schule Galerie im Stammelbach-Speicher Gilde Parkbühne Hannover Glashaus Großer NDR Sendesaal Halle 39 Il Matterello Nudelproduktion GmbH Imaxpark Jim + Jimmy GmbH Jolly Joker J’s Kiste - Club Kleinkunstbühne Hildesheim Klinikum Hildesheim Klosterkirche Wittenburg Kloster Marienrode Kniestedter Kirche kreuz.bar Kulturfabrik Löseke Kulturzelt Ronnenberg Kunstverein Via 113 Kuppelsaal Landesmuseum Hannover Levana e.V. Literaturhaus St. Jakobi LitteraNova Löwenbastion Lux Mauritiusschule Mehrgenerationenhaus Meier Music Hall Michaelis WeltCafé Music Club Zero Musikschule Hildesheim Musikzentrum Hannover Mynt Napos Nil im Museum Noah Novotel Old Inn Old Town Outback Inn Pasha Pavillon Platz An der Lilie Potter's Cocktailbar Pullman City Harz Rathaus Rockclub Roemer- und Pelizaeus - Museum Schloss Marienburg Schloss Oelber Schluckspecht Seminarhaus Uriel Sorgenfrei Bar Sound Sparkassen-Arena Spielbrett Stadtbibliothek Stadthalle Braunschweig Stadtmuseum im Knochenhauer Amtshaus Stadttheater St.-Andreas-Kirche St.Bernward Krankenhaus St. Lamberti-Kirche St.-Michaelis-Kirche Sumpfblume Swiss Life Hall TAK - Die Kabarett-Bühne Tanzhaus Buresch TfN Thav Theater am Aegi Theaterhaus Hildesheim Theatersaal Gronau The Boyne Irish Pub Thega Filmpalast Tierheim Hildesheim Tonart-Café Torhaus Bistro Trillke-Gut TUI-Arena Universität Hildesheim VHS Hildesheim Vier Linden Vinzentinum Volksbank BraWo Bühne Volkswagenhalle Waldbühne Northeim Wasserparadies Hildesheim Wasserwerk Kunst & Kultur Weltbühne Wild Geese Wohnzimmer Wolle Rödel Yoga-Raum Hildesheim

Veranstalter Cyclus 66 e.V. Deutsch-Italienische Gesellschaft Hildesheim Dom-Museum Event Werft GmbH Ev.-luth. Dreikirchengemeinde Burgstemmen - Heyersum - Mahlerten Freunde der Wittenburger Kirche e.V. Gemeinde St. Lamberti Gewerbeverein Lamspringe und Umgebung e.V. Hildesheimer Allgemeine Zeitung Hildesheim Marketing GmbH Jolly Joker Kulturfabrik Löseke Kultur & Kommunikation Kultur- & Kommunikationszentrum Pavillon Kulturzelt Hildesheim Landesmuseum Hannover Niedersächsisches Landesmuseum Hannover Roemer-und Pelizaeus-Museum Schloss Marienburg Stadt Hildesheim Tai Chi Forum Hildesheim tfn Theater für Niedersachsen tourist-information Volkshochschule Hildesheim Werbegemeinschaft "Die Freundlichen Hildesheimer"

Suche