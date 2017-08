Bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 lieferten sich Ute Bertram (CDU) und Bernd Westphal (SPD) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende lag Bertram vorne: Sie holte 42,3 Prozent der Erststimmen, Bernd Westphal kam auf 41,3 Prozent. In absoluten Zahlen trennten 1667 Kreuzchen die beiden Bewerber.

Für die CDU war der Wahlsieg eine Sensation: Denn Bertram konnte als erste seit 1965 wieder ein Direktmandat für ihre Partei gewinnen.

Westphal ging am Wahlabend mit der Gefühl nach Hause, nicht in den Deutschen Bundestag einziehen zu können. Die Erleichterung kam erst am nächsten Tag: Da erfuhr er, dass sein Platz auf der Landesliste seiner Partei gerade noch gereicht hatte.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU bei den Wahlen im Jahr 2013 mit 38,7 Prozent vor der SPD (36,4 Prozent).