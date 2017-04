St. Andreas

Begonnen wurde der Bau im Jahre 1389; nach dem Bombenangriff 1945 brannte die Kirche völlig aus. Zwischen den Jahren 1956 und 1965 konnte sie wieder aufgebaut werden. Der Aufstieg in den Turm war lange Zeit nicht möglich, da die finanziellen Mittel nicht ausreichten, um die Treppe zum 82 Meter hohen Ausblick wiederaufzubauen. Erst ein 1992 gegründeter Verein sammelte Geld zum Wiederaufbau und so konnte am 22. März 1995, 50 Jahre nach der Zerstörung, die Wiederbegehung des Turms freigegeben werden.