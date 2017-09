Einzug in den Deutschen Bundestag: Das sind die Kandidaten

Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten im Wahlkreis Hildesheim sind Ute Bertram (CDU) und Bernd Westphal (SPD), die beide schon seit 2013 dem aktuellen Parlament in Berlin angehören. Einer der beiden Kandidaten wird sehr wahrscheinlich den Wahlkreis für sich gewinnen und damit über die Direktwahl in den Bundestag gelangen. In beiden Fällen stehen die Chancen für den Unterlegenen eher gut, noch über die Liste in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden. Ute Bertram steht auf Listenplatz 14 der CDU in Niedersachsen, Bernd Westphal auf Platz 17 der SPD.