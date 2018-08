Bundesliga-Quiz: Bist du ein Experte?

Im August 2018 startete die 1.Bundesliga in ihre 56. Saison. Gleich am 1. Spieltag gab es strittige Szenen, wie einen zurückgenommenen Platzverweis! Aber weißt du auch, wer die meisten Platzverweise in der Bundesliga sammelte? Zeige uns dein Wissen in diesem Quiz!