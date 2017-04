Das HAZ Journal

HAZ Journal heißt das neue, rein digitale Produkt der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Es ist auf allen Tablets und Smartphones zu lesen. Wer sich für ein HAZ-Abo entscheidet, bekommt damit zusätzlich ein drittes Produkt: neu im Paket, ohne weitere Kosten, als Ergänzung zur Hauptausgabe (gedruckt und als ePaper) und zum Angebot der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung im Internet.

Kurz, prägnant, auf den Punkt: So präsentiert sich das HAZ Journal an allen Werktagen, fünf Mal die Woche. Unsere Redakteure bereiten ihre Nachrichten extra für das neue Format auf. Auf einen Blick, in aller Kürze – in rund zehn Minuten wissen Sie nicht nur, was am kommenden Tag die Top-Gesprächsthemen in Hildesheim und dem Landkreis sind. Auch Niedersachsen, Deutschland und das Geschehen in der Welt behalten wir für Sie im Auge.Sie bekommen zudem auch noch nützliche Tipps für die Gestaltung des Abends. Ob Musik, Tanz, Sport oder Theater: Im neuen Journal erfahren Sie, wo Sie am selben Tag noch etwas Interessantes erleben können.

