Tagebuch: 13. Februar 2014

Liebe Leser,

es läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Seit zwei Wochen laufe und schwimme ich, hebe außerdem Gewichte. Noch macht mir alles Spaß, die Motivation ist in Ordnung und ein paar Gramm habe ich verloren.

Vor ein paar Tagen war ich bei Dietmar Bullach im Laufgeschäft in der Scheelenstraße und habe eine Laufanalyse gemacht: Ich proniere. Knicke leicht nach innen beim Joggen. Deshalb hat er mir ein paar ordentliche Treter verpasst. Mein oberstes Gebot, „Hauptsache sie sehen gut aus“, konnte ich selbstverständlich einhalten. Denn wie ein altes American-Football-Sprichwort besagt: „If you look good, you feel good and if you feel good, you run well.“ Die Laufanalyse können Sie im Video sehen.

Ich kann Ihnen sagen, dass mir Musik in den Ohren beim Joggen hilft. So höre ich mein Geröchel nicht, bleibe im Rhythmus und habe gute Laune. Hier eine Auswahl aus meinem MP3-Player. Vielleicht hilft Sie Ihnen auch:

Maximo Park: „Our Velocity“, Oasis „Be here now“, Good Charlotte: „The chronicals of life and death“ .