So melden Sie sich an

Damit Sie als Abonnent mit Digital-Paket alle Vorteile nutzen können, benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. Damit loggen Sie sich einmal in der App HAZ Digital ein, um alle Ausgaben laden zu können.



Schritt 1:



Surfen Sie zu

www.hildesheimer-allgemeine.de.



Schritt 2:



Klicken Sie auf „Erstanmeldung“ rechts oben. Sie gelangen ins Online-ServiceCenter, hier einfach noch einmal auf „Registrieren“ klicken.



Schritt 3:



Jetzt geht’s los: Erst Name und Vorname eingeben, dann möglichst (es geht aber auch ohne) die Abo-Nummer (steht zum Beispiel auf Kontoauszügen beim Gebühreneinzug) oder die Geschäftspartner-ID. Wichtig: Wenn etwa Wolfgang Meier das Abo abgeschlossen hat, muss auch dieser Name eingetippt werden.



Schritt 4:



Jetzt suchen Sie sich einen Benutzernamen und ein Kennwort aus. Auch Ihre Kontoverbindung müssen Sie noch einmal angeben. Warum? Zum einen handelt es sich um eine Sicherheitsbarriere, Unbefugte können so kein falsches Benutzerkonto anlegen. Zudem gilt die Einzugsermächtigung etwa für Anzeigen, die Sie im Online-ServiceCenter im Internet aufgeben.