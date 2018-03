Die Kulturnation - Wer wird Kulturhauptstadt 2025?

Von ursprünglich elf Bewerbern sind bislang noch neun im Rennen: Koblenz und Halle haben den Gedanken an eine Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 bereits wieder verworfen. Bei anderen steht die endgültige Entscheidung noch auf der Kippe. Was immer sich im weiteren Bewerbungsprozess tut, in unseren Graphiken und Beiträgen halten wir Sie auf dem Laufenden.