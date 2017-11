Unter den drei Kandidaten der kleineren Parteien, die bei der Bundestagswahl zu den nicht mehr ganz so Großen aufschlossen, ist Nina Lipecki (49, Grüne) wohl die bekannteste. Die Borsumerin hat sich in den vergangenen Jahren als engagierte Naturschützerin einen Namen gemacht. „Naturschutz kann ich am besten“, sagte sie, als sie in einer Wahlkreisversammlung Anfang Juni zur Kandidatin für den Wahlkreis gekürt wurde. Seit 2011 sitzt sie für die Grünen im Kreistag und widmet sich auch dort vor allem ihren Kernthemen – als umweltpolitische Sprecherin. Bei der Kandidatenkür forderte sie eine ehrliche, parteiübergreifende Sachpolitik, die fernab von jeder Klientelpolitik liegen sollte.

Joachim Algermissen, der für die FDP in den Landtag einziehen möchte, beschreibt sich selbst so: „Ich bin 31 Jahre alt, geboren im schönen Hildesheim, Ökonom, spiele Tennis und Fußball, gehe zur Jagd und arbeite als Referent in der FDP-Fraktion.“ Er kommt aus Harsum, fühlt sich dort verwurzelt. Das Abitur bestand er an der Michelsenschule, absolvierte erst eine Banklehre, studierte dann Wirtschaftswissenschaften und arbeitet an seiner Dissertation. „Die Politik stellt falsche Weichen für unsere Zukunft“, meint er und sieht Fehlentscheidungen besonders in den Bereichen Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft.

Heinz Dieter Fehlig (65) tritt als Direktkandidat der Linkspartei an. Der gelernte Koch wohnt derzeit in Bad Salzdetfurth, vorher lebte er 40 Jahre in Diekholzen. Fehlig ist vor drei Jahren in die Partei eingetreten und sitzt im Kreisvorstand. Er kündigte an, sich vor allem für Frieden und Abrüstung einsetzen zu wollen. Als weiteres Anliegen nennt er den Einsatz für ein gutes, existenzsicherndes Leben für alle.