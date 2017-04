Eduard Mathai GmbH

Die Firma Eduard Mathai GmbH („It‘s Mathai“) wurde 1948 in Hildesheim gegründet und ist eigenen Angaben zufolge international führend im Bereich der Darstellung von Haarfarben. „Viele der wichtigsten Kosmetik-Hersteller setzen Mathai-Lösungen bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte ein“, sagte ein Sprecher der Firma.



Die Mathai-Gruppe hat ihren Hauptsitz auf dem Expo-Gelände in Hannover. Von dort aus werden weitere Standorte in Japan, Kolumbien, in den USA und in China betreut.