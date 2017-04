Auf hildesheimer-allgemeine.de finden Besucher die wichtigsten Nachrichten aus der Region - schnell, kompetent und seriös für Web und mobile Nutzung auf einem Smartphone aufbereitet. Außerdem im Programm: interessante Reportagen, Hintergrundberichte, Fotostrecken, Videos und vieles mehr.

Qualitätsjournalismus können wir nicht verschenken. Die Produktion einer Tageszeitung ist mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden - von der Herstellung der Druckausgabe über das ePaper, Kosten für Tablet-Apps oder die Redaktion und Weiterentwicklung des Internetauftritts. Wer bereits die gedruckte Zeitung abonniert hat, kann für vier Euro monatlich das Digital-Pakte dazubuchen. Damit erhalten Leser Zugang zu allen exklsuiven digitalen Inhalten der HAZ - im Netz, Mobile und in der App "HAZ Digital" für Smartphones und Tablets. Wer ohne Zeitungs-Abo die neuen Inhalte online aufrufen will, muss individuell zahlen - per Tagespass oder Web-Jahrespass.

Lokale Nachrichten, die besonders exklusiv sind oder sich durch hohe redaktionelle Qualität auszeichnen, sind 48 Stunden lang kostenpflichtig. Anschließend stehen sie allen Besuchern frei zur Verfügung.