Im Rahmen der Public Viewing Veranstaltungen gilt ab sofort wegen des erhöhten Aufkommens an Fußgängern ein absolutes Halteverbot an den Straßen Am Pferdeanger und Vor der Lademühle (bis zum Zugang zum Public Viewing) und zwar auf beiden Straßenseiten, inklusive der Seitenstreifen. Die Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge ausschließlich auf den Parkplätzen hinter dem Public Viewing Gelände abzustellen. Den Fans, die nach den Spielübertragungen in die Innenstadt gehen möchten, wird folgende Route empfohlen: Volksfestplatz - Schützenallee - Schützenwiese - Dammstraße - Schuhstraße (Polizeiinspektion Hildesheim)

Nach Spielende wird der Fahrzeugverkehr vom Public Viewing-Platz nach Norden über die Straßen Vor der Lademühle und Lademühlenfeld zur Münchewiese

geleitet, um eine Trennung zu den Massen von Fußgängern zu gewährleisten, die in Richtung Süden gehen, um beispielsweise den Bus-Shuttle-Verkehr an der Einmündung Schützenallee / Am Pferdeanger zu nutzen.