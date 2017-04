Im Alter besonders wichtig

Heute weiß man: je inaktiver der Lebensstil, desto früher zeigen sich altersbedingte Veränderungen. Die Motorik und der Gleichgewichtssinn lassen nach und eine Reduktion der Muskelmasse, vor allem in den unteren Extremitäten, ist die Folge. Die Maximalkraft nimmt bereits ab dem 30. Lebensjahr bis zum etwa 50. Lebensjahr jedes Jahr langsam ab. Laut der Hochschulambulanz der Universität Potsdam ist in der sechsten Lebensdekade eine beschleunigte, nicht lineare Abnahme von 15 Prozent an Muskelkraft und in der achten Dekade sogar von bis 30 Prozent zu beobachten.