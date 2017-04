Blitzer in der Region

Auf dieser Karte finden Sie die stationären Blitzer im Landkreis Hildesheim auf einen Blick. Außerdem finden Positionen, an denen Sie verstärkt damit rechnen müssen, auf eine mobile Einheit zu stoßen. Weitere Schwerpunkte von mobilen Tempomessungen können Sie gerne per E-Mail an postkasten@hildesheimer-allgemeine.de melden.