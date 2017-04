Dieser Kater wurde am 14. Dezember 2016 als Fundtier aus der Goschenstraße in Hildesheim über die Feuerwehr eingeliefert. Er ist kastriert, aber mit einem Gewicht von 10 kg übergewichtig. Sein wikliches Problem aber waren die sieben Krallen an seinen Vorderbeinen, die so lang gewachsen waren, dass sie von unten durch die Fußsohlen wieder oben durch die Pfoten herausgewachsen sind. Beide Pfoten waren außerdem vereitert. Das Tier muß starke Schmerzen gehabt und sehr gelitten haben. Dies ist kein Kavaliersdelikt - ein Tierhalter ist verpflichtet, für die Gesundheit seines Tieres zu sorgen.



Das Tierheim bittet um Infos: Wer kennt den total verschmusten Kater? Wer kann eventuell Angaben zum Tierhalter machen?



Telefon: 0 51 21 / 5 27 34 oder info@tierschutz-hildesheim.de