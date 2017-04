Am 26. April vor 30 Jahren explodierte Block 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Unter den Langzeitfolgen leiden die Menschen bis heute. Seit mehr als zwei Jahrzehnten organisiert der Hildesheimer Verein Aktion Tschernobyl mit der Vorsitzenden Rita Limmroth an der Spitze Hilfe für Kinder und Erwachsene in der Ukraine. Die HAZ hat sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Die Reportage-Reise als Story-Map gibt es hier