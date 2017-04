Preise

In Kooperation mit dem Reiseveranstalter Pülm Reisen, Exklusiv-Partner der HAZ-Leserreisen, verlost die HAZ unter allen Teilnehmern an der Sportlerwahl 2016 attraktive Preise.:

1. Preis:

Eine 7-tägige Flusskreuzfahrt „Servus, Grüezi und Salut“ vom 22. bis 28. Juli 2017 für zwei Personen ab/bis Düsseldorf.

2. Preis:

„Die Ewige Stadt erleben!“ Eine Wochenend-Flugreise nach Rom für zwei Personen, verschiedene Termine stehen zur Auswahl.



3. Preis:

3-tägige Busreise vom 24. bis 26. Februar 2017 nach Berlin in das 5-Sterne-TITANIC Hotel Gendarmenmarkt inklusive Stadtrundfahrt und Besuch des Bundestags mit Reichstagskuppel.



4. Preis:

Ein 5-stündiges ADAC Kompakt-Training für eine Person im ADAC Fahrsicherheits-Zentrum Hannover-Messe.



5. bis 7. Preis:

Jeweils zwei VIP-Karten des VfV Borussia 06 Hildesheim für ein Fußballspiel nach Wahl in der Rückrunde der Saison 2016/2017 im Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim.

8. und 9. Preis:

Jeweils zwei Karten für das Fußball Bundesliga-Spiel Hannover 96 gegen den Fortuna Düsseldorf in der HDI-Arena in Hannover.



10. Preis:

Zwei Karten für das Musical „Das Geheimnis des Edwin Drood“ im Theater für Niedersachsen in Hildesheim.



11. bis 13. Preis:

Jeweils 1 Dauerkarte der Eintracht Hildesheim Invaders für die Saison 2017 auf dem Homefield am Philosophenweg in Hildesheim.



14. bis 15. Preis:

Jeweils 2 Eintrittskarten für eine Kinovorstellung nach Wahl inklusive Getränken und Popcorn im Thega-Filmpalast in Hildesheim.



16. bis 20. Preis:

Jeweils zwei Karten des VfV Borussia 06 Hildesheim für ein Fußballspiel nach Wahl in der Rückrunde der Saison 2016/2017 im Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim.

21. bis 30. Preis:

Jeweils ein Exemplar des HAZ-Restaurant-Passes 2016/2017.

Eine Barauszahlung der Gewinne sowie eine Verschiebung oder Übertragung der Reisen ist nicht möglich.